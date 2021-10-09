Erdoğan’dan Türkiye’ye yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı törende yabancı ülkelere Türkiye’ye yatırım çağrısında bulundu.

Adana’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından önemli bölümler şu şekilde:

– Bugün 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz.

– Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar.

– Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye’nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

– Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz.