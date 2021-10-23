Erdoğan’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 20 yıllık iktidarı boyunca yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Altını çizerek söylüyorum. Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların gayretleriyle geldik. Biz bugünlere gece-gündüz çalışan emektarlarımızla geldik. Bizim yolumuz Eskişehir’i fetheden büyük komutan 2. Kılıç Arslan’ın yoludur.

AK Partili kadrolar olarak uzun ince bu yolda başımız dik alnımız ak şekilde tam 20 yıldır yürüyoruz. İlk günkü heyecanımızla aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Tam 20 yıldır ilk günkü aşk ve heyecanla, kimseyi ayırmadan, hor görmeden, dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz. Ayrımcılık bizde yok. Dün olduğu gibi bugün de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girme konusundaki hedefimize eninde sonunda ulaşacağız. Yurt içi ve yurt dışında gayret gösteriyoruz.