Erdoğan’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde corona virüs döneminde Türkiye’nin giriştiği mücadeleye değindi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Gözlemci ülkemiz Macaristan ile Kovid konusunda verdiğimiz mücadele çok önemlidir.

Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi ticaret konusunda da dayanışmamızı güçlendirmeliyiz.

Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı artırmalıyız. Bu maksatla ticareti kolaylaştırma ve strateji belgemizin imzalanmasına önem veriyoruz. Birbirimize sımsıkı bağlanamazsak istediğimizi elde edemeyiz. Aramızdaki tüm yolları bu coğrafyanın ana arteri haline getirmeliyiz.

Malum Sayın Binali Yıldırımı aksakallar konseyine atadık. Binali bey birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere katkılar sağlayacaktır. Bu görevde kendisine başarılar diliyorum.

Paris iklim anlaşmasını onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim konusunda mücadelemizi başlattık. Küresel meselede çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız. Önümüzdeki süreçte şehirlerimizi yeni teknolojileri kullanarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz.

Teşkilat olarak bu konularda ortak politikalar oluşturmalıyız. Dijital dönüşümün yol haritasını belirlemeliyiz.

Yazın yaşadığımız yangınlara yardım eden tüm dost devletlere teşekkür ederim.

Terörün her türlüsüyle mücadeleye kararlıyız, bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız.

Teknofesti gelecek sene Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz.