Erdoğan’dan kritik ziyaret öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Katar ile yarın yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yapacağız. Heyetler arası görüşmeleriz olacak. Toplantımızı en geniş manada gerçekleştireceğiz. Türkiye-Katar ilişkileri stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başladı. Yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz. Türkiye ve Katar iki dost ve kardeş ülke olarak önlerine çıkan badireleri yakın iş birliği ile aşmayı başardı.

Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel konularda güçlü duruşunu koruyan iki devlettir. Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan kazan ilkesine göre ilişkilerimizi güçlendirdik. Siirt’te açtığımız çinko tesisi bunun en son örneklerindendir.