Erdoğan: Bedelini ödeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Asiye Ateş hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşma yaptı. Erdoğan, ‘27,5 milyar dolar rezerv vardı. Şimdi 120 milyar dolara dayandı. Felaket çığırtkanlığı yapanlara asla kulak asmadık.’ dedi. Gaziantep’te 2 pitbull köpeğinin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş ile ilgili, ‘O yavru orada paramparça oluyor, hala bu adamlar acaba babasını nasıl aldatırız gayreti içinde. Kandıramayacaksınız. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz.’ ifadelerine yer verdi.

Kurtuluşunun 100. yıl dönümünde kanlarıyla, canlarıyla Antep’in savunmasına öncülük eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.

Bir asır önce şanlı bir direnişle destan yazan Gaziantep bugün de başta ticaret ve üretim olmak üzere her alanda tarih yazmaya devam ediyor. Gaziantep mücadelesiyle nasıl milletimize umut aşılaşmışsa bugün de üreterek, çalışarak ekonomimize destek oluyor. İnşallah büyümede, yatırımda, istihdamda Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum. Son 2 yıldır içinde bulunduğumuz salgın döneminde Gaziantep başarılarıyla hem bizim hem milletimizin gurur kaynağı olmuştur.