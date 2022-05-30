Erdoğan’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da yaptığı açıklamada Sayıştay’ın önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Sayıştay, hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değil, hukuka rehberlik eden bir yardımcısıdır. Sayıştay, hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Sayıştay’ı çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Milletimizin kamu kaynaklarının nasıl harcandığını güvenilir bir şekilde takip etmesini temin ettik.