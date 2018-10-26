Erdoğan: Yerli işbirlikçileri bulun

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının titiz çalışmalar sonucu büyük ölçüde aydınlatıldığını ifade etti ve ekledi:

“Bu 18 kişi Kaşıkçı’nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor çünkü fail bunların içinde. Yerli iş birlikçi kim, bunları açıklayacaksınız.”

Suudi başsavcının pazar günü Türkiye’ye geleceğini açıklayan Erdoğan, “İstanbul’da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar” dedi.

Yerel seçim çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, “Tüm seçim çevrelerimizde kendi adaylarımızla halkımızın karşısına çıkacağız” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin, “Çok yakında çalışmalarımızın sahadaki yansımaları görülmeye başlanacak. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir” dedi. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ana muhalefet partisi seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, başarılı olamadı, kabullenmek zorunda kaldı.

Hiç bir nedeni olmayan bir kur saldırı ile karşı karşıya kaldık. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşe odun taşıdı. Yapısal reformları hızlandırdık. Türkiye’ye sosyal gerilimler, siyasi kaos, darbe girişimleri, terör örgütleriyle diz çöktüremeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık.

HERKESTEN SABIR İSTİYORUZ

Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız var. Piyasalarda nakit sıkışıklığı, istihdam gibi gelişmeler var. Hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna koyduktan sonra sıkıntıları aşmak daha kolay olacaktır. Herkesten sabır istiyoruz. Tüm kesimlerin kendi kaynaklarını etkin şekilde kullanarak çarkların dönmesini sağlaması çok önemlidir.

Fevkalade dönemler, tedbirler ve bununla alakalı fedakarlıklar gerektirir. Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. AK Parti milletiyle yola çıkmış, engelleri milletiyle aşmış bir partidir. Şehirlerinize döndüğünüzde bu durumu anlatmanızı istiyorum. Milletimizin gönlünü fethetmeden hedeflere ulaşamayız. Bu mesele seçim meselesi değildir, beka meselesidir, çocuklarımızın meselesidir, 2053, 2071 vizyonu meselesidir.

BİZİM KİTABIMIZDA ‘BEN’ YOKTUR

Partimiz hiçbir zaman “ben” diyenlerin partisi olmamıştır. Bizim kitabımızda “ben” yoktur, “biz” vardır. Biz AK Parti’nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Türkiye’nin başına bir hal gelirse AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur. Onun için ülkemize sahip çıkacağız.

TRT