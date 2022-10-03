Erdoğan’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bugün burada kamuoyu ile paylaşılacak katılım finans strateji belgesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi ekonomide de hedeflerini küresel ligin en üst sıralarına çıkarmak için böyle bir süreçte bu çalışmaların çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Salgının ve savaşın tetiklediği eneji ve EMTIA fiyatların artışı derinleştirdiği küresel ekonomik krizi tüm ülkeleri etkilediği bir dönemden geçiyoruz.

Daha önemlisi salgının ve savaşın tetiklediği enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın derinleştirdiği küresel ekonomik krizin gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ekonomileri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz.

Küresel krizlerin ardının kesilmediği son yıllarda Türkiye, uzunca bir süredir yaşadığı siyasi ve ekonomik badirelerden elde ettiği tecrübe ile kendini diğer ülkelerden ayrıştırmayı başarmıştır. Daha açık konuşmak gerekirse birileri son 8-9 yıldır Türkiye’yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi de ekonomimize sıkıldı. Ama hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı. Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Buna mukabil dünyadaki beklenmedik krizler bize bu tuzakları kuranların tüm zaaflarını ve zayıflıklarını açığa çıkardı.

TÜRKİYE’NİN YÜZYILI’NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek inşallah Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz. Tabi bu arada küresel ekonomik kriz sürekli yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Yaşanan sorunların en çok etkilediği alanların başında ise finans kesimi geliyor. Esasen finans sisteminin bunun ötesinde sıkıntıları, çarpıklıkları, çıkmazları da vardır. Daha açık bir ifade ile temel görevi tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor. Geldiğimiz noktada finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik düzenin yerini adeta tüm diğer sektörlerin finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır.

Alternatif finans araçlarının başında Katılım Finans Sistemi geliyor. Katılım Finans Sistemi’nin gelişmesi politikaları devreye aldık.

Önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel bir algı var, bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan katılım bankası isminin, katılım finans kurumu olarak değiştirilmesi uygun olabilir