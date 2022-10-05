Erdoğan’dan CHP’nin başörtüsü teklifine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhuriyet Halk Partisi’nin başörtüsü teklifine tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım hepinizi kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Cumartesi günü 6. yılın son yasama yılına girdiğimiz TBMM’nin faaliyetlerinde sizlere Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Milletvekillerimizin yaz döneminde seçim bölgelerinde ve görevlendirildikleri yerlerde gerçekleştirdikleri yoğun çalışmaları takip ettik. Ülkemizin her bir köşesinde eli sıkılmadık insan, girilmedik gönül bırakmayacak anlayışla yürütülen çalışmalar için teşekkür ediyorum. Biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak, milletimizin yalanları ve çarpıtmalarıyla yanlış yönlendirmek isteyenlerin gayretleri o derece akamete uğrayacaktır.

Genel Merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla bir yandan Ankara’da çalışmaları yürütecek, diğer yandan ilçe ilçe tüm şehirlerimizde milletimizle kucaklaşacağız. Milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı göstermektir. Geleceğini inşa edecek birikime, enerjiye ve azme sahip olduğumuzu her kesimden insanımıza göstermeye kararlıyız. Biz kendi halimize, işimize bakacağız. Biz kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye bakacağız. Birileri dün öyle, bugün böyle diyerek ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir. Ne söylüyorsak yerine getirme, ağzımızdan çıkan her şeyi ölçerek ifade etme mecburiyetindeyiz.

MUHALAFETE TEPKİ: YALAN BUNLARDA DANİSKASI

Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük. Vaat ettikleri hiçbir sözün arkasında duramadılar. Buna rağmen hala kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek ortada gezebiliyorlar. Yalan bunlarda daniskası… Aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimlerde kullanmanın hazırlığını yaptıklarından şüpheniz olmasın. Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri ve sahip oldukları teknoloji işle bu bayat oyunu çözebileceklerinden şüphe duymuyorum.

Seçimlere kadar yaklaşık önümüzde 8 aylık takvim var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirerek verdiğimiz sözleri tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. MHP ile birlikte komisyonlarda ve Genel Kurul’da sıkı bir mesai ile gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağınıza inanıyorum. Biz de bu salondaki son grup toplantımızı yaptığımız 15 Haziran’dan bu yana yurt içi ve yurt dışında katıldığımız pek çok programla ülkemize hizmetimizi sürdürdük.

Milletimize söz verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü Türkiye’yi ilmil ilmil dokuyor, emek emek yükseltiyoruz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduğumuz gibi inşallah önümüzdeki dönemde de ‘Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle inşa edeceğiz. Bu seçimlerin mottosu ‘Türkiye Yüzyılı’. Bununla çalışacağız.

“BAY KEMAL SENİN GİDECEK YERİN VAR MI?”

Birilerine bakıyorsunuz; toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Bırakın milletimize bir faydalarının dokunmasını kendi meselelerini bile çözemiyorlar. Milletimizin takdirine sunacağımız atmosferle hep birlikte farklı bir yere geleceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ankara Şehir Hastanesi’nin açılışını hep birlikte yaptık. Malum zat bir zamanlar SGK’nın genel müdürlüğünü yaptı. Onun döneminde malum hastane odaları pislikten geçilmiyordu. Hastalarımız kan revan içinde kalıyordu. Hepsi bir tarafa hastalar ölüyor, rehine alınıyorlardı. Hey Bay Kemal senin gidecek yerin var mı?

Sizlerden şu hususta vatandaşlarımızı mutlaka ikna etmenizi bekliyorum. Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmektedir. Hayatımıza yansıyan olumsuzluklar var mıdır? Evet. Çöüzümü mümkün müdür? Evet. Türkiye’de bu çözümü sağlayancak tek siyasi parti tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet öyledir. Milletimize işte bu gerçeği gösterdiğimizde sandık yolu kendiliğinden açılacak.

Türkiye Ekonomi Programımız ilk gündeme geldiğinde iktisadi yaklaşımımızın temel paradigmasını kendi akıllarıncva bıyık altından gülmüşlerdir. Biz bunların hiç birine bakmadık. Ülkemizi büyütecek adımları birer birer attık. Bu musibeti daha büyük dönüşüm haline getirdik. Salgın oldu üretime ara vermedik. Savaş çıktı ihracatta gaza basmaktan vazgeçmedik. Biz büyümeyi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl yüzde 11, bu yılın yarısında yüzde 7.5 oranlarıyla dünyada ilk sıralarda yer aldık. Pek çok yerde resesyon yaşanırken uluslararası kuruluşlar ülkemizle ilgili büyüme tahminlerini sürekli yükseltiyor. Ekonomi programımızı uygulamaya devam ediyoruz.

CHP’YE BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ

Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı yaptığı açıklamalayla ömrümüzü verdiğimiz mücadeleyi adım adım çözdüğümüz meselesi güya yeni teklif getiriyor. Dün açıkladıkları kanun teklifleriyle önceki akşam atıp tuttuklarıyla dağlar kadar fark var. İstedim ki milletimizi bu konuda da rahatlatalım. Ülkemizde böyle bir mesele var mı? Tüm hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele var mı? Hayır. Türkiye bir dönem haddi bildirmeye davet edilen mileltvekilleri görmüştü. Siz de bunları alkışlamıştınız. Meclis’ten dşarı atmak için hep birlikte alkışlamıştınız. Bugün böyle bir sıkıntı var mı? Hayır.

AK Parti, Cumhur İttifakı… Bu konuda atılan her adımda kazanan Türkiye olmuştur. Yahu kemal doğru ol.