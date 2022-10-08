Erdoğan: Burası kasaba devleti değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime dair konuştu ve 6’lı masanın hala aday belirleyememesini eleştirdi.

Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik; Dört ana başlık dedik, eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu dört ana başlığı daha sonra ulaşım, enerji, tarım, dış politika ile güçlendirdik. Türkiye’yi 20 yılda bu dört temel üzerinde yükselterek buralara geldik.

Burası kasaba devleti değil Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını belirleyemedi.

Dünya ikinci cihan harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşıyor. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik sosyal sıkıntıları giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo ülkemizi de etkiliyor. Küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz, dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyoruz. Küresel ekonominin aktörleri bizim ekonomi politikalarımızı teyit ve tavsiye eden açıklamalar yaptı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşma yaptı

Meydanda bir pankart asılmış dikkatimi çekti, “Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana 6’lı masa.” Bizim insanımız böyle, milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evvelallah koyarlar masaya. 3,5 yıllık bir aranın ardından Balıkesir’de yüz yüze sizlerle hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim.

Eskiler, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Bilhassa da kuruluşun ve kurtuluşun şehri Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel yoktur. Ne diyor o güzel Balıkesir türküsünde, karanfil oylum oylum geliyor selve boylum. Geç buradan şen olur benim gönlüm. Biz de gönlümüzü şen etmek için bugün Balıkesir’deyiz. Balıkesirli kardeşlerimizle birlikteyiz. Bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor? 2023’e yürüyor. Rabbim eliniz, diliniz dert görmesin diyorum dua ediyorum.

BALIKESİR’E 10 MİLYAR 819 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Şimdi bugün önce toplu açılış törenimizi gerçekleştirecek ve hasbihal edeceğiz. Ardından da partimizin genişletilmiş il meclisi toplantısına katılacağız. Bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan güncellenmiş harcama tutarı ile de 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir’e yakışır.