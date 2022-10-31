Erdoğan’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alması hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni’nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Türkiye Yüzyılı’nı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Gönül coğrafyamızın her bir köşesindekiş dostlarımızla ortak hayalleri paylaşıyoruz. Dünyanın sadece siyasi ve ekonomik olarak değil Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır. Asırlardır yaşadığımız tecrübelerin önümüze çıkardığı dersler vardı.

İnsanı eşya seviyesine indirgeyen seviyenin artık sonuna geliyordur.

Hatırlarsanız Kovid-19 salgını tüm dünyayı kasıp savurmaya başladığında dünyadaki sağlık örgütü bir dizi açıklamıştı. Tam o dönemde İbn-i Sina’nın hayatının yayınlandığı film benzer tavsiyeler görülüyordu.

RUSYA’NIN TAHIL ANLAŞMASINI ASKIYA ALMASI

Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı-bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerle karşılaştık. Alt gelişmiş ülkelerdeki durumu anlatmaya gerek bile yok. Küresel salgınla imtihanımızı alnımızın akıyla verdik. Salgının ilk gününden itibaren hiçbir ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdi gıda krizinde yaşanıyor. Dünya buğday üretimnin üçte biri Rusya ve Ukrayna üretmektedir. Rusya karar alsa da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Sağlık alanında gösterdiğimiz başarı yeni fırsatları önümüze sermiştir. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız sağlık hizmetimiz var. Büyük yatırımlar ve şehir hastanelerimiz, yetişmiş insan kaynağımız en büyük payın sahibidir.

Dünyada Covid aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Koruyu sağlık hizmetleri ve tedavi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yerli ve milli şirketlerimizi, sağlık alanında dünya çapında hizmet üretecek sevieyye ulaştılar. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle hızla ileriye doğru mesafe kaydediyoruz.

Özel sekörümüzün dinamizmini de artırıyor. Amacımız Türkiye 100 yılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi sağlık hizmetleri alanında Türkiyeyi zirveye çıkarma. Sahip olduğumuz alt yapıyı, bilim, teknoloji ve üretimn gücünü sürekli geliştirmekte kararlıyız. Teşhis, tedavi tıbbi cihaz kendi ihtiyacımızı karşılamanın yanında küresel alanda söz sahibi olma kararlığındayız.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hedefimiz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesin altında bilim dünyasında, kendi aşısını üretebilen bir aile olmaktır. 11 Kasım 20202’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Semerkant’ta gerçekleştirilecek olan liderler zirvesinin tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

“Türkiye’nin yükselen yıldızını önümüzdeki yüzyılda da parlatmaktır.” diyen Koca, “Yaptıklarımız ortadadır. Bu alt yapının tüm dünyayaya hizmet vereceği akademik bir statüyle hayata geçirme zamanıdır. Sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu tüm dünyaya duyuruacağız. Dünyada merkez konuma gelmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızla özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. ” açıklamasını yaptı.