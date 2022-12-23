Erdoğan’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde hayata geçirdiğimiz Anayasa ve Yüksek Mahkemeler Yargı Konferansının ilki bundan 4 yıl önce yine ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenmişti. Yine bu konferansta yüksek yargı mercilerimiz arasındaki işbirliğini ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan İstanbul deklerasyonu kabul edilmişti.

Geçen yıl Endonezya’da gerçekleştirilen 2. konferans ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri anayasa yargı mercileri konferansı artık resmi ve bağımsız bir platform haline dönüştü.

Bugün başlayan ve iki gün boyunca devam edecek konferansta hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı gibi başlıklarda faydalı, verimli tartışmaların yapılacağına inanıyorum.

Bizim devlet geleneğimizin esasını insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu oluşturur. Devletin kurumların asli varlık sebebi insandır. Devletin görevi hepsi eşit haklara sahip vatandaşlarına her alanda birinci sınıf hizmet vermektir.

Devlet kendi içinde bir güçler dengesine sahiptir. Bu denge ne kadar sağlıklı kurulu ve işletilirse devleti oluşturan kurumlar da o derece etkin çalışır.

Yasama organının işleyişindeki uyumsuzluk hem yürütmeyi hem yargıyı etkiler. Türkiye yakın tarihinde bu tür krizlerin acısını çekmiştir.

Adalet sadece mülkün temeli değil, devleti bir arada tutan kilit taşıdır. Adalet dağıtamayan devlet temeli çürük bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur.

Önümüzdeki yıl yasama ve yargıyı güçlendirecek yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz.