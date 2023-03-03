Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuşuyor. Afet sonrası atılacak adımları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ’nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı, 3+1 daireler olacak.” dedi.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projesinin ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde başladı. Toplantıda depremden etkilenen 11 ilde yürütülecek çalışmaların yanı sıra Türkiye’de deprem riski yüksek olan illerde yürütülecek çalışmalar ile afet anı ve afet sonrası atılacak adımlar da uzmanların katılımıyla değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ulusal Risk Kalkanı toplantısı konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Milletçe 6 Şubat’ta yaşadığımız iki depremin devamında gelen 12 bin artçı sarsıntının etkilerini yaşadığımız sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Depremler 11 şehirde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden 45 binin üzerindeki her bir vatandaşımızın, yaralanan 115 bin insanımızın acısı yüreklerimizdedir. Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen, bunların 3,5 milyonunun ülkemizin diğer yerlerine göç etmesine yol açan bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.

DEPREMDE 214 BİN BİNA YIKILDI VEYA AĞIR HASARLI

“Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu depremler ağır yıkımlara yol açtı. Bu afetin yaralarını sarmak için hep beraber çalışıyoruz. Hasar tespit çalışmaları bitince yapılacak ev sayıları netleşecek. Depremzede vatandaşlarımızı şimdilik çadır kentlerde, otellerde, kamu misafirhanelerinde misafir ediyoruz. Bu kadar büyük bir yıkım karşısında hayatı normalleştirmek için insanlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak şart. Depremde 214 bin bina yıkıldı veya ağır hasarlı.