Erdoğan’dan açıklama geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşların tamamının genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’ da Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışında konuştu.

Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda 16 yılda devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor.” dedi.

Erdoğan, engelli çocuklara verilen emeğin ayrı bir saygıya layık olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: “Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır.”

ÖZELLİKLE YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Engelli bireylerin bakımlarına destek vermek için ortalama 650 lira engelli bakım ücreti ödeniyor. Engelli istihdamına büyük önem veriyoruz. Özel sektörde kota fazlası çalışan engellilerin tamamının sigorta masraflarını karşıladık. 3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de Otizm Eylem Planı hazırladık. Eylem planı, aileleri ile birlikte 4-5 milyonluk bir kesimi kapsıyor.

Otizm eylem planını yakından takip ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizden beri bir söz verdik. Biz Türkiye’yi insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Kökenine, meşrebine bakmadan, herkesi insan nazarında görerek hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif yaklaşımı hayata geçirdik.

TRT