Erdoğan’dan açıklama geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında eğitim sistemine değindi.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

AK Parti iktidarının 3 Kasım itibariyle 16 yılını geride bırakıp, 17’nci yılına girdik. Ortaya çıkan manzara çok önemli bir tarihi değişime işaret ediyor. Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti’den yana koyarak Türkiye’yi büyütme ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimize destek vermiştir.

16 yılda 14 seçimde milletimizin karşısına çıktık ve her seçimde hamdolsun ‘Durmak yok yola devam’ mesajını aldık.

“EĞİTİME AYRILAN KAYNAK BÜTÇEDE İLK SIRAYA YÜKSELDİ”

Eğitim davası bu ülkenin ve milletin asırlardır üzerinde durduğu ve bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir meseledir. Eğitime ayrılan kamu kaynaklarını bu yıl itibari ile 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik.

Çıkıyor atıyor, öğretmenler atanamıyor, sınıflar boş… Öyle palavra yok milletimiz tüm gerçekleri görüyor.