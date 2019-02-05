Erdoğan: Fiyatları geri çekeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.

Erdoğan, yatay mimariyle örnek yerleşim alanları kurulacağını belirterek “50-60 kat binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok” eleştirisini yaptı. Türkiye’nin IMF defterini kapattığını ve bir daha açmayacağını söyleyen Erdoğan, İş Bankası ile ilgili olarak “Gazi Mustafa Kemal’in İş Bankası’nı CHP’ye değil Hazine’ye tahsisi vardır. İş Bankası Hazine’nin malı olacaktır. Bu parlamento bu tarihi kararı da alacaktır.” dedi. Gıda fiyatlarıyla ilgili de uyarı yapan Erdoğan, “Bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız.” mesajını verdi. Son olarak Münbiç konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu ana kadar önümüze konulan somut bir plan yok. Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç’ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer” diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“AK Parti seçimden seçime millete giden değil, her gün milletle birlikte olan bir partidir. Bizim için esas olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. 16 yılda yaptığımız çalışmalarla ülkemize sınıf atlattık. Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Bu yılın sonunda satın alma paritesine göre ülkemizi 13. Sıradan 12. Sıraya yükseltmiş olacağız. Milletimizin bu fırsatı 31 Mart’ta bize bir kez daha tanıyacağına inanıyorum. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, sahaya indik.

“BU TAKVİMİ 1994’TEN BAŞLATACAĞIZ”

Seçim kampanyamızı resmen başlatmış olduk. Ana fikri milletimizin gönlüne girmek oluşturuyor. AK Parti’nin geleceği ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Türkiye büyürse gelişirse, zenginleşirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Ayrıca AK Parti’nin 16 yıllık birikimine sahip çıkacağız. Belediyecilik söz konusu olduğunda bu takvimi 1994’ten başlatacağız. Tevazu ile samimiyetle milletimizin hizmetine talip olduğumuzu ortaya koyacağız. Kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, hizipçiliğin, arsızlığın, yolsuzluğun, israfın, adaletsizliğin yeri olmadığını kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz. İnsana ve tüm canlılara, çevreye, tarihe, sanata, vicdana uygun şehircilik anlayışıyla belediyeleri nasıl yöneteceğimizi paylaşacağız.

SEÇİM MANİFESTOSU

Şehir planları uzun vadeli hazırlanacak. Birilerinin siparişi üzerine değil adaletli şekilde hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde kökten çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre gönüllülük esasına göre yapılacak. Şu anda büyükşehirlerimizi devasa ihtiyaçlarının olduğunu açık, net gördük. İzmir’de Karabağlar için çok güzel bir yer diyebilir miyiz. Orada bir kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Bugüne kadar gelenler buna çanak tuttular.

Yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kurulacak. 50 kat binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı? İnanın yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz böyle mi?

Bu tür yerlerde terör yaygınlaşıyor. Biz bunlara fırsat veremeyiz. Modern şehircilik anlayışı ile bu adımları atarsak şehirleşme anlayışını hakim kılacağız. Benzersiz şehirler anlayışı ile şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamaları ile teknolojinin tüm imkanları sunulacak. Çevreye saygılı şehirler… Sosyal belediyecilik… Doğrudan insana dokunan hizmetler yaygınlaştırılacak.

“YAN DAİREDEKİ ÖLÜYOR HABERLERİ YOK…”

Yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen örnek yerleşim alanları kurulacak. 50-60 kat binalarda yaşayanların birbirinden haber var mı? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz öyle mi? Biz sokağımızda karşımızdaki komşularımız ben kirlendiğim zaman yıkıyor beni, giydiriyor anneme teslim ediyor. Komşuluk böyleydi. Çocuklar arasındaki hukuk da böyleydi. Dev rezidanslarda, binalarda çocukların birbiri ile hukuku var mı? Hepsi birer kibir abidesi. Birbiriyle tanışmak konuşmak yok. TOKİ başta olmak üzere yatay şehirleşme anlayışı ile oluşan binalarda yaşayanların birbiriyle hukukunu zenginleştireceğiz.

Halkla birlikte yönetim ilkesi… Ne yapılıyor ne ediliyor bundan oradaki muhtarlar, STK’lar hepsi haberdar olacak, adımlar ona göre atılacak. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyeti. Değer üreten şehirler… Her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Kupon yerleri süpürmek suretiyle değil, değer üreten yapılaşmalar ister istemez kendisindeki değerle alıcısını da bulacak.

Artık süreç kısalıyor. 55 günümüz var. Bu süre içinde tüm belediye başkan aday arkadaşlarımız, belediye meclis üyesi olarak belirlenecek arkadaşlarımız sokakta halkımıza bunları anlatmalı. Belediyecilik deyince akla AK Parti gelir bunu anlatacağız. Biz gerçekleri anlatacağız. İlk defa oy kullanacak genç evlatlarımız nereden neler yapıldı bunlardan haberleri yok. Bilsinler ki oylarını kullanırken ben böyle bir belediyecilik arıyordum işte bunu bulduk dedirtelim.

“TÜRKİYE BÜYÜK BİR SALDIRIYA MARUZ KALMIŞTIR”

Ekonomide her dönemde AK Parti iktidarlarının nasıl başarı grafikleri çizdikleri ortada. Bugün de milletimizin başta gelen sıkıntıları arasında ekonomik konuların geldiğini biliyoruz. Ekonomik dalgalanma ülkemizin kendi iç dinamiklerinden değil Türkiye bir büyük saldırıya maruz kalmıştır. Türkiye bu saldırı dalgasını da kısa sürede etkisiz hale getirmiştir. Ekonomideki kayıplarımız terör gibi can kaybı değil para kaybıdır. Biz de Ağustos ayından beri yaşadığımız ekonomik dalgalanmanın günlük hayattaki olumsuzluklarını azaltmak için çalışıyoruz. Fiyatı dövize bağlı olduğu için faturaları yükselten elektrik ve doğal gazda yılbaşından itibaren yüzde 10 indirime gittik. Muhataplarımız bunları konuşuyor mu? Neyi konuşuyor? Çarşıda pazardaki domatesi, biberi… Harcamaya baktığınız zaman hangisinin daha yüksek olduğu ortada… Asgari ücreti 2020 TL’ye yükselttik. Yatırımı ve istihdamı teşvik etmeye yönelik daha önce başlattığımız uygulamaları uzattık.

“BUNLAR KIYAMET ALAMETİ…”

İhracatta tarihi bir rekora geldik. Bay Kemal bunları bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mı? Ocak’ta yıllık ihracatımız 168.8 milyar dolara çıkarken dış ticaret açığımız da 48.5 milyar dolara indi. Bunları konuşmak, anlatmak bizim görevimiz. Bunu bay Kemal anlatmaz. Onunla dirsek temasında olanlar anlatmaz. Hele hele Kandil’le iş tutmuş olanlar anlatmaz. Kandil’le iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik.

CHP ve onun uyduları haline dönüşmüş kimi çevreler bu onurlu duruşu sergileyemedi, alçak bir fırsatçılık peşine düştüler. IMF’ye gidenlerin kim olduğu belli. Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır. O SSK genel müdürü iken SSK’yı nasıl batırdıysa Allah onlara böyle bir fırsatı vermez zaten. Türkiye IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır.