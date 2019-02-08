Erdoğan’ı sinirlendiren slogan!

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas’ta halka hitap etti.

Erdoğan, toplantıyı provoke etmeye çalışan topluluğu da şu sözlerle uyardı:

(Miting alanınıdan gelen “kitlere kadro” sesler üzerine) “Bak kardeşim! Biz kitlere falan hepsine kadrolarını verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Tamam? Hepsini verdik, bizden bir şey beklemeyin! Ve şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik. Alışılmış bir siyasetçi değilim, alışılmış bir lider de değilim. Şu toplantıyı da provoke etmeyelim. Samimi olalım, dürüst olalım, bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkaralım. Bizler Cudi’de, Tendürek’te mücadeleyi verirken, sizin söylediklerinize bakın. Ne diyorlar domates, ne diyorlar patates, düşünün ya düşünün bir merminin fiyatı nedir? Bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da ona ön ayak oluyorlar.”

“BİR MERMİNİN FİYATI NE KADAR?”

“Ne diyorlar; domates, patlıcan, patates, sivri biber… Düşünün bir merminin fiyatı nedir, düşünün. Kalkıyor patates, soğan, domates, bunlarla konuşuyorlar. Bizi George Hans bir yerlerden vurmak istiyor, bunlar da George Hans’a ön ayak oluyorlar. Birileri marketlerde yapıyorlarsa geçenlerde kabine toplantısında açıkladım. Gerekirse tanzim satışları belediyelerimiz eliyle kurarız, en ucuz ürünleri buraya getiririz”