Erdoğan’dan açıklama var

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan iş forumunda açıklamalarda bulunuyor.

Macaristan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan İş Forumu’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Türkiye-Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ivme yakaladık. İstiyorum ki Türkiye-Macaristan işbirliği ile Afrika’da ortak yatırımlara girelim. Şu anda Afrika’nın beklentileri çok. Tarımdan sanayiye sağlık turizm alt yapı üst yapı bütün bu alanlarda birçok çalışma yapmak mümkün. Ekonomik ilişkilerimizin mevcut durumu yeterli değildir. Hiçbir siyasi sorunu bulunmayan hukuki alt yapısı tamamlanmış iki ülkenin ticaretinin daha üst seviyelerde olması gerekir. Türkiye ve Macaristan arasındaki bu ilişkileri güçlendirmede iş adamlarımıza çok görev düşüyor. Macar ve Türk ekonomileri birbiriyle rekabet eden değil birbirini tamamlayan ekonomilerdir.

”BUDAPEŞTE TARİH KOKAN ÇOK FARKLI BİR DESTİNASYON”

Bundan sonra katma değeri daha yüksek ürünlere yoğunlaşacağız. Şu anda Macaristan ile özellikle savunma sanayine yönelik de bazı adımları atmayı planlıyoruz. Zengin tarihi ve doğası ile özellikle kültür turizm ve sağlık turizmi açısından da Macaristan-Türkiye arasında yatırımcılarımıza ciddi görevler düşüyor. Şu Budapeşte tarih kokan çok çok farklı bir destinasyon. Ortadan geçen Tuna Nehri ile ayrı bir zenginliğe sahip. 2 saatlik mesafede paket turizmin patlayacağı bir alandır burası diye düşünüyorum.

”BU SENE BEKLENTİMİZ 40 MİLYON TURİST”

Bu sene beklentimiz 40 milyon turist rakamını yakalamak. Macar turistler son yıllarda ülkemize büyük ilgi göstermeye başladılar.”