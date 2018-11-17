Erdoğan’dan açıklama var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere ve Çırpıcı Millet Bahçeleri’nin açılışında konuşma yapıyor.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Söz verdik, yaptık, yapacağız. Onlar konuşur, biz yaparız. Millet bahçemizde seyir terasından, yürüyüş yoluna, piknik alanına her şey var. 31 Mart’a hazır mıyız? Sağ olun, var olun. Baruthane Millet Bahçesi 60 bin metrekare üzerine kuruldu. Osmanlı Baruthanesi ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. Çırpıcı Millet Bahçesi, 465 bin metrekare üzerinde etap etap tamamlanıyor. Tamamlanan ilk 4 etabını bugün açıyoruz. Hedefimiz her şehrimize en az bir millet bahçesi kazandırmaktır. Onlar dedikodu yapsın. Biz yapacağız diyoruz, onlar istemezük diyorlar. Yapacağız, yapacağız. İstemeseniz de yapacağız”