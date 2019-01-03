Erdoğan’dan açıklama var

Ankara’da Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’i ağırlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ’la mücadele ve Irak ile ilişkilere değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Irak’ın DEAŞ’a verdiği mücadeleden muzaffer çıkmıştır. Tabi bedeli ağır olmuştur. Binlerce Iraklı kardeşimiz şehit olmuştur. Türkiye Irak’a güçlü destek vermiştir.

Her alanda her türlü desteği vermeye hazırız. Irak’ın kendi ayakları üstünde durması son derece önemlidir. Bu konuda da başarı sağlayacağına inanıyorum. Irak’ın yeninde imarı için 5 milyar dolar taahhüt etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık.

Türk özel sektörü Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü imkana sahiptir. Kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşmasının bir an önce yürürlüğe konulmasını arzu ediyoruz. Irak ile güvenlik alanında temas ve işbirliğini geliştirmek istiyoruz.