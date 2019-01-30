Erdoğan’dan Fazıl Say açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen toplantıda Fazıl Say’ın konserine gitmesine yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mülki İdare Amirleri buluşmasında konuştu. Erdoğan, Fazıl Say’ın konserine gitmesi ile ilgili “Malum kesimler, konser daveti geldiği andan itibaren linç kampanyası başlattı” dedi. Kaymakamlara da uyarıda bulunan Erdoğan, “Telefonu kapalı olan kaymakam olmaz aradığı zaman sizi ilgili ilgisiz herkes bulabilecek. Yönettiği ilçenin derdini bilmeyen kaymakam bizim nazarımızda görevini yerine getirmiyor demektir. Günün 24 saati haftanın 7 günü vatandaşla iç içe olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Devletimize milletimize yaptıkları hizmetler için tüm mülki idare amirlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bugün ilçelerimize gidip kıraathanelerde köy odalarında yapılan sohbetlerde şunu duyarız orada güzel hizmetler yapan mülki idare amirleri hasretle yad edilir.

Kaymakamlarımız yönetim sistemimizin en uçtaki yetkilisidir.

Mülki idare amirlerimizin özlük hakları sorunlarını çok yakında neticeye kavuşturacağız.

Kendi dönemimizde devletle milleti aynı hedefler ve mücadeleler etrafından hamdolsun yeniden birleştirdik. 15 temmuz ihaneti ile zirveye çıkan onca saldırının başarılı olmasının sebebi de işte bu birlikteliktir.

81 milyonun her bir rengi o gece sokağa çıkmış ve istiklaline canı pahasına sahip çıkmıştır.

Türkiye cumhuriyetle cumhurun kaynaşmasında çok büyük yol aldı.

Kaymakamlarımız 15 temmuz gecesi devletlerine milletlerine ve demokrasiye olan bağlılıklarını birkaç küçük istisna haricinde ispatlamışlardır.

Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaşın arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız oluyor.

Sanatçı ancak kendi çizgilerine hizmet ettiği sürece sanattır. Bunlara göre müzik sadece belli türlerde olduğu sürece değerlidir. Aynı nobran tavır resim mimari, şiir gibi sanatlar için de geçerlidir. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra milletimizin yanında yer alarak yolumuza devam edeceğiz

Geçtiğimiz günlerde sayın Fazıl Say’ın konserine gittik. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini hep birlikte yaşadık o gece cumhurbaşkanı olarak dünya çapındaki başarılı bir sanatçımızın yanında olmaktan gurur duydum, ancak malum kesimler şahsıma konsere katılanlara vicdana sığmayan laflar etdip büyük bir linç kampanyası başlattılar.

AKM’nin yerine çok daha modern bir eserin temelini inşallah önümüzdeki hafta atacağız.

Daha dün sinema sektörünün temsilcileri son yapılan düzenlemelere teşekkür için bizi ziyaret ettiler. Bizim yaptığımız kanun türk sinema ve dizi sektörünün çağ atlamasını sağlamıştır. Son yaptığımız düzenlemeyle bunun daha da ileriye gitmesini sağlayacağız.

Bugün Türk dizileri dünyanın 156 ülkesine ihraç ediliyor ve yaklaşık 500 milyon kişi tarafından izleniyor.

350 milyon dolarlık ihracat hacmi ile Türk dizileri ABD’den sonra bu alanda ikinci sıraya yükseldi.

Eski Türkiye özlemi ile yanan çevreler ne bu başarıları ne de bizim sanatçılara verdiğimiz desteği biliyor.

Kaymakam vatandaşı ile yatar vatandaşı ile kalkar. Kaymakam 8 saat mesai yapmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın. Telefon devamlı açık olacak. Telefonu kapalı olan kaymakam olmaz aradığı zaman sizi ilgili ilgisiz herkes bulabilecek. Yönettiği ilçenin derdini bilmeyen kaymakam bizim nazarımızda görevini yerine getirmiyor demektir. Bu Vali yardımcısı için emniyet müdürü için de böyle… Aksi takdirde bu ülke yönetilemez. Günün 24 saati haftanın 7 günü vatandaşla iç içe olmanızı istiyorum.

Sizle ancak bir yandan devletin itibarını en üst düzeyde tutarken bir yandan da halkın refah düzeyini en üst seviyede tutarak başarıya ulaşabilirsiniz.

Mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorun yoktur. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile artık mülki idare amirlerimiz çok daha güçlü.

31 Mart’ta tarihi yerel seçim yaşayacağız. En önemli sorumluluk siz değerli kaymakamlarımızda.