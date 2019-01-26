Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Adana mutabakatı açıklaması geldi.

Gaziantep’teki aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Mutabakatı’nı hatırlattı. Diplomatik sürecin sonucunu beklediklerini söyleyen Erdoğan, “Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız” dedi. Marketlerdeki yüksek fiyatlara değinen Erdoğan, “Bunun adı ticaret değil, ihanet” dedi. Erdoğan, Gaziantep ilçe adaylarını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım toplantısına katıldı.

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Ülkemizin huzurunu bozmak için çırpınanlara itimat etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden 31 Mart’ın müjdesini görüyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacağız. Gaziantep Havalimanı’nın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 2.6 milyon kişiye ulaştı. Bay Kemal bizim icraatlarımızın ulaştığı yere senin hayallerin ulaşamaz.

Biz burada huzur ve güven içinde yaşarken, yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere, kimi zaman da sessizce yaparız. Ama mutlaka elimizden gelen gayreti ortaya koyarız ve bir gece ansızın gider, gereğini yaparız.

Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye’de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye’yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir.

Türkiye’nin burada ne işi var diyorlar. 1998 yılında baba Esed ile Türkiye Adana Mutabakatı anlaşmasını imzaladı. 2001’de bu aynı şekilde yenilenmiş yola devam edilmiştir. Bu daha sonra aynı kararlılıkla hükmünü icra etmektedir.

Son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, bunlardan 2 bin 300’den fazlasını tutukladık.

“DİPLOMASİ VE SİYASETİN SONUCUNU BEKLİYORUZ”

İnşallah Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz bölgelerle yükü hafifleteceğiz. Fırat’ın doğusunda teröristlerden arındırdığımızda milyonlarca kardeşimiz evlerine dönebilecek. İdlib’de Rusya ile müdahale yapmasaydık yüzbinlerce kişi ülkemize gelecekti. Gerektiğinde askeri harekatlardan kaçınmayacağımızı gösterdik. Hala süren diplomatik süreçlerin sonucunu bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız.

“BUNUN ADI TİCARET DEĞİL, MİLLETE İHANET”

Dolar düştü mü düştü, borsa yükseldi mi? Bak 100 bini yakaladı. Benim burada bir ricam var. Marketlere bakıyoruz. Çarşı pazarda marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra tırmandırılıyor. Bunun adı ticaret değil bunun adı fırsatçılık, tefecilik hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor ama serbest piyasa başka bir şey.”

Erdoğan ardından Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı:

Araban: Mehmet Özdemir

Islahiye: Kemal Vural

Nizip: Mehmet Sarı

Nurdağı: Ökkeş Kavak

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu

Şehitkamil: Rıdvan Fadıloğlu

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (MHP adayı)

Karkamış: M. Seydi Yılmaz (MHP adayı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının da yine Fatma Şahin olacağını açıkladı.