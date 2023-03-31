Erdoğan’dan adaylık açıklaması: YSK yüzlerine vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi ve YSK’nın açıklamasına değindi.

Adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan itiraz başvurularına yönelik tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu. Şimdi ne diyorlar, ‘Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.’ Yolunuz açık olsun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı’nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Erdoğan’ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

“Bu yıl ramazan ayına büyük kayıplara neden olan depremlerin hüznüyle girdik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanları için eldeki tüm imkanlar kullanılıyor. İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş dönüyor, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı.

Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yeni konutlar 4 katı geçmeyecek şekilde yapılıyor. Projelerimizi bilim insanlarımız ve mühendislerimizin yanı sıra insanların da fikrini alarak yapıyoruz.

Türkiye’de dönüşüm için kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı’nın inşasına vereceğiz.

Seçim beyannamemizle açıklayacağız. Dış politikada ülkemizin etki alanı ve itibarını güçlendirecek duruşu yeni adımlarla tahkim edeceğiz. Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı çalışmalar yaptık. Yeni anayasa için taslağı belli seviyeye getirdik.

Çıkmışlar ‘Erdoğan aday olamaz.’ diyorlar. Bunlar ne anayasa bilir ne demokrasi ne kanun, bunlar teröristlerle el el yürürler. Çıkmışlar, ‘Erdoğan aday olamaz.’ Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, ‘Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.’ Yolunuz açık olsun

Koalisyonlarla bu ülke bir yere gidemez. Muhalefetin tek vaadi ülkeyi eski günlerine döndürmek.”