Erdoğan’dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan hakkında açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Afganistan açıklaması yaptı. Diplomasi trafiğinin devam ettiğini belirten Erdoğan, gereken tüm adımları atmaya devam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı; Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.