Erdoğan’dan Afganistan mesajı

Erdoğan, “Afganistan’da geçici kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kabil Havalimanı’nın işletilmesiyle ilgili ise “Biz olumlu yaklaşımımızı koruyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının başında iki ülke arasında “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”, “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması” ve “Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması” olmak üzere üç anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda özetle şunları söyledi:

İLK ZİYARET: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Afrika kıtasında bizim için önemli bir ortaktır. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı seviyesinde bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de dostluğumuza yakışır seviyeye yükseltmek için birlikte yoğun çaba göstereceğiz. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik.

FETÖ İLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ: Sayın Cumhurbaşkanına FETÖ ile mücadelemize verdiği samimi destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. FETÖ’nün Kinşasa’daki okulunu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfına devrederek ülkemizle dayanışmasını göstermiştir.