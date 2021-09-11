Erdoğan’dan Akşener’e İmamoğlu tepkisi: Kimi kime benzetiyorsun?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akşener’in İmamoğlu hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi. Erdoğan, “İBB Başkanı’nı Fatih’e benzetiyor. Bunlar Fatih’in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Ne diyor, duvarlara yazdılar. Şuydu; diyorlardı ki ‘Zulüm 1453’te başladı.’ Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin her konuyu siyasileştirme gayreti içinde olduğunu ancak AK Parti olarak siyasetlerini karşılarındaki vahim tabloya göre belirlemediklerini söyledi. Muhalefetin, milletin acısı üzerinde tepinerek siyaset yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan ‘Fatih Sultan Mehmet’ benzetmesine tepki göstererek, “Bunlar Fatih’in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Tam aksine bunlar Taksim olaylarında Başbakanlık konutunun hemen karşısındaki duvara; ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazdılar. Meral hanım, sen kimi kime benzetiyorsun? ‘1453’te zulüm başladı’ diye duvarlarımıza yazı yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim, sizler kim?” dedi.