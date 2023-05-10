Erdoğan’dan anayasa vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda yaptığı konuşmada anayasa vurgusunda bulundu.

Katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Türkiye’yi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz’ diyerek seçimlerden sonra bu konuyu gündeme taşıyacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşma yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Danıştay’a emeği geçenleri yad ediyorum. Teşkilatımız kurulduğundan bugüne sürekli gelişerek hizmet vermeyi sürdürmüştür. Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkik ettik. Demokrasimizin standardını yükselttik, yargının bağımsızlığı ilkesine. Esasen yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışma konusu olmaktadır. Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Bu ihanet çetesini yargımızdan temizleyerek yeni bir dönem başlattık. Yargımızın terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye de hepimzi şahidiz.

SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA VURGUSU

Türkiye’ye milli irade ile hazırlanmış güçlü bir anayasa hazırlamak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en ömneli hedeflerinden birisi ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmaktır. Yargı temsilcilerimizden de bu hususta katkı bekliyoruz. Seçimlerden sonra bu konuyu gündeme taşıyacağız.

İlk gençlik yıllarımızı muhtıra tartışmalarıyla geçirdik. Sokak kavgalarının terör eylemlerine evrildiği yılları yaşadık. Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 80’li ve 90’lı yıllar izlendi. 28 Şubat hafızalarımızda hala canlıdır. Bu utancı yaşatanların hiçbirini asla unutmayacağız. Siyasete yeni bir ses getirerek milletimizden yetki istedik. Türkiye’ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız ve günümüz yoktu. Önceki süreçlerden farklı olarak biz duruşumuzla farklı durmayı başardık.

15 Temmuz gecesi ben “Milletimizin üstünde bir güç tanımadık” demiştim. Biz de milletimize şükranımızı, eserlerimizle, reformlarımızla gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye’ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız, gücümüz yoktur.

Son 21 yılda ülkede ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliğimizi telafi etme çabası var. Biz her ülkenin kendi hikayesi olduğunu, ülkemizin hikayesininde hiç kolay yazılmadığını biliyoruz.