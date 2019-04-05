Erdoğan’dan Anıtkabir ziyaretine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir’i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Eyüpsultan Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy sayımı sürecine değindi, “İtiraz etme hakkımız var. Bu hakkın gaspı değil” dedi. Anıtkabir ziyareti üzerinden İmamoğlu’nu da eleştiren Erdoğan, “Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti, aldı” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Mart gecesi yaptığı balkon konuşması sonrası seçimlerle ilgili en detaylı açıklamasını yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım, olayın seçim süreci bitti. Şimdi olayın mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde bu işin 3 basamağı var. İlçe, il seçim kurulları ve YSK. YSK, bu mahkeme sürecinin patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Bazen bakıyorum, ağzı olan konuşuyor. Yaşamamışlar, belirli kariyeri olan da konuşuyor. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul’da tercihli oyla seçim yapıldığı zaman İstanbul’un ilçe ve il seçim kurullarından milletvekili seçilmiştim. YSK’ya müracaat sonrası alındı. Nahai olduğu için yapılacak bir şey yoktu. Sonra İBB Başkanı oldum.

“BU HAK GASPI DEĞİL”

Bu süreçte ilçe seçim kurullarında yapılanlar yapılıyor. Partiler de itiraz sürecini çalıştırıyor. Bir üstü il seçim kurulları. Oradan da netice alınamadığında bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa YSK. Buraya itiraz etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değil. Şu anda da İstanbul’da yapılan Yalova’da Ankara ve diğer birçok ilde yapılan budur. Muhalefet birçok şey söylüyor.

“ALDIĞIMIZ OY YÜZDE 53,3’E GELDİ”

Türkiye genelinde 30 büyükşehirin 15 tanesini aldık. MHP bir tanesini aldı. Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy yüzde 53.3, buraya gelmiş vaziyetteyiz. Bunu tüm milletimin bilmesi lazım.

“DAHA FAZLA MECLİS ÜYESİNE SAHİBİZ”

İçişlerimize karışmak isteyen ABD’nin bunu bilmesi, Avrupa’nın bunu bilmesi lazım. Siz haddinizi bilin. Kendi ülkenizde bunun itirazını yaptınız. Herkes haddini bilecek. Türkiye’de katılımıyla yüzde 83’e varan bir katılımın olduğu bir demokrasi dersi verilmiştir. İllerde ise 51 ilin 24 tanesini biz 10 tanesini MHP almış.

“DERS ALMALARI LAZIM”

Burada da Cumhur İttifakı fark atıyor. Bunların bir ders alması lazım. Hala ders çıkarmıyorlar. AK Parti olarak 754 belediyeyi sadece biz aldık. İstanbul’un 39 belediyesi var. Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul’da Cumhur İttifakı-AK Parti aldık. Burada bir defa bir ders var. İBB Meclisi’ne gelelim. Şu haliyle bile İBB Meclisi’nin kahir ekseriyeti AK Parti-Cumhur İttifakı’na aittir. Muhaliflerden daha fazla meclis üyesine sahibiz.

“BÜTÇEYİ İSTEDİĞİ GİBİ ÇIKARAMAZ”

Ankara’da durum daha da farklı. 107 tane bize ait 39 tane dörtlü mekanizmaya ait olan var. Fark orada daha fazla açılmış vaziyette. Çalışmanı yaparken alınacak kararlar bunlar nereden geçecek bunların onayı? Bu komisyonlarda sen istediğin gibi başkanım deyip kurabilir misin? Önce işi bilin bilmeden konuşmayın. Her şeyden önce bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı çoğunluğu yoksa komisyonu istediği gibi kuramaz, bütçeyi istediği gibi çıkaramaz. Bizim şu anda tek beklentimiz, telaşa gerek yok. Atılması gereken adım şu, cumhurbaşkanlığımın yanında anayasanın tanıdığı bir imkan daha var. Yeni yönetim sisteminde yeni mekanizmada iki görevimi yürütmek durumundayım. Bunları yönetirken bir şeye özellikle dikkat edeceğim.

“BAKANLIK DEFTERİ ÇEKTİ, ALDI”

Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Beyfendi İstanbul’dan çıkıp gidiyor. Mazbatanı almadığın halde Anıtkabir’in protokol işleminden haberi yok. Onlar da yanlış kılavuzluk yapıyor. Böyle bir şeyi yazma hakkın yok. Bu yaptığı protokol usulü açısından yanlıştır. Hiçbir zaman bizler oradaki usule erkana aykırı hareket etmemişizdir. Ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti, aldı.

S-400 VE F-35 AÇIKLAMASI

ABD’nin şu andaki söylemleri çok yanlış. Biz S-400 sürecin bitirdik. S-400 ile ilgili ödemelerimiz devam ediyor. Biz ABD’ye teklifimiz sizden Patriotları alalımdı. ABD uygun şartlarda bize tanımadı. Biz de bu nedenle şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Temmuz ayında teslimat başlayacak. F-35 konusunda önüne gelen bir şeyler söylüyor. Çok kısa bir süre içinde dördüncüyü de teslim edecekler. Pilotlarımız eğitim alıyor. Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı için oradaydı. NATO Genel Sekreteri’nin yaptığı konuşma manidardır. Adeta NATO ülkesi üyelere herhangi bir yaptırım dorğu değildir hepsine ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Daha önce de biz üyelerimizin hangi silahı alacağına müdahale edemeyiz demişti.

İSTANBUL HAVALİMANI’NA TAŞINMA

Arkadaşlarımız bütün hassasiyetlerini ortaya koyarak takibini yapıyorlar. Önümüzdeki hafta artık her şey rayına oturacak. Dünyanın en büyük havalimanı uygulamada adımlarını atmış olacak.”

TRT