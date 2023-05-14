Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Anneler Günü ile ilgili mesaj geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm anneler gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajında, “Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi: “Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.”