Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zamma ilişkin çalışmalarını dün tamamladı. Bugün açıklaması beklenen 2022 asgari ücret zammı, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Asgari ücret için müjdeli haberi paylaşacağız” açıklamasında bulunurken asgari ücretin 6 bin 391 lira olan açlık sınırının altında kalmaması istendi.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı sona erdi. Taraflar arasındaki görüşmeler tamamlandı.

“AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMAMALI”

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin 6 bin 391 lira olan açlık sınırının altında kalmamasını teklif ettiklerini belirten Irgat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik.

Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, yarınki toplantımızda bunları görüşeceğiz. Toplantı olması gerekiyor çünkü son toplantı olması gerekiyor.”

“UMARIM HERKES İÇİN GÜZEL VE DENGELİ BİR ÜCRET BELİRLENİR”

Komisyonda işveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da Komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “TİSK olarak görüşlerimizi Komisyona aktardık. Yarın da görüşmelerimiz devam edecek. Umarım ülkemiz ve çalışanlarımız için güzel ve dengeli bir asgari ücret belirlenir” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen zamma ilişkin, ”İnşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşacağız” dedi.

Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Erdoğan, ”Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var” diye konuştu.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.

Bu doğrultuda, yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadelerin, “Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer” şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.

İLK TOPLANTI DÜN YAPILDI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere dün ilk toplantısını yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.