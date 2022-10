Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret hakkında açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği asgari ücret artışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SORU: 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandıracak olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyasını başlattınız. Esnafa destek paketi açıkladınız. Bu kampanyalar çok büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde bu kampanyaları yeni müjdeler izleyecek mi?

Aslında ilk yaptığım açıklamadan sonra bu sürece yönelik yeni açıklama arsa üzerinde oldu. Ne dedik? Arsadaki sayıyı ilk etapta 1 milyon olarak düşünüyoruz. 1 milyon arsa. Bunu da nasıl yapacağız? Kura çekimiyle oradaki dağıtımları yapacağız. Derdimiz altyapısı yapılmış arsalara kendi imkanıyla, bankaların vereceği düşük faiz krediyle gelsin benim vatandaşım evini oraya kendisi yapsın.

“HER AN BUNUNLA İLGİLİ ADIMI ATABİLİRİZ”

Bu, Türkiye’de ayrı bir sıçramayı getirecek. Bu, zemin artı 1 veya sadece zemin; bu şekilde 1 milyon arsayı inşallah vatandaşlarımıza ucuz imkanlarla verme anlayışını getiriyor. Bu konuyla ilgili de iki gün önce bakanımla görüştüm. O da ‘biz bütün hazırlıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaptık, hazırız, her an bununla ilgili adımı atabiliriz’ dedi. Şu an itibariyle inşallah Bakanlığımızın takibinde bu adımı da atacağız.

SORU: Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?

Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET VE EYT MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret ve EYT çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin “Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” dedi.

EMEKLİLER VE ÇALIŞANLAR MEMNUN OLACAK

Çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunlarının çözümünde sona yaklaştıklarını, bunlar arasında yer alan EYT’nin aralık ayında çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Bilgin, şu bilgileri verdi:

“Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu, çok detaylı bir çalışma. Burada çok sayıda insan var, onların her birinin özel durumu söz konusu. Bireysel sorunları da kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz. O bakımdan çalışma hayatında insanların gelecekleriyle ilgili endişelerini giderecek bir şeffaf düzenleme gündeme gelecek.”