Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi tartışmasına değindi.

Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi tartışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin Atatürk Havalimanı’nda kutlanacağını söyledi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili de çok net mesajlar veren Erdoğan’ın gündeminde, muhalefetin SADAT çıkışı da vardı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

19 Mayıs milletimizin şartların en zor olduğu dönemde bile kendi yolunu çizme iradesinin göstergesidir. Şanı, şerefi, gururu da milletimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere, şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

Dünyada deniz üzerinde 5 tane havalimanı var. 2 tanesi bizim ülkemizde. Her ne kadar bazı gafiller bu havalimanına kulp takmaya kalksa da biz milletimizin sevincini gördük. Böyle bir açılış bizim için gurur verici oldu.

2023 YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Ülkemiz için, bizim için 2023 bir final değil, yeni bir başlangıç olacaktır. Esasen AK Parti’nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır. 2023 seçimleri de büyük ve güçlü Türkiye’nin kilit taşı olacaktır. Türkiye’yi istikrarsızlık batağına sürükleme çabalarını sandığa gömdük, darbelere ve maşalarına cevabımızı 2018 seçimlerinde verdik.

YALAN, İFTİRA, YÜZSÜZLÜK…

Bölgemizde en çok sorun yaşadığımız devletlerden birinin başkanı Türkiye’de iktidarı değiştirmek için beraber çalıştıkları çevreler olduğunu söylemişti. Yalanı, iftirayı, tehdidi ve yüzsüzlüğü siyaset diye pazarlananların cesaretleri giderek artıyor.