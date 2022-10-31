Erdoğan’dan başörtüsü açıklaması: Aileyi korumayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü konusuna değindi ve aileyi sapkın akımlardan korumanın görevleri olduğunu söyledi.

Erdoğan, ”Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”BU MÜSLÜMAN TOPLUMU BİRİLERİNE YEDİRMEYECEĞİZ”

”İnsanlık maddi alanda kavuştuğu imkana rağmen manevi alanda irtifa kaybediyor. Anayasa değişikliği teklifi önerisi ile başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz. Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz. Diyanet teşkilatımızın çatısı altında farklı kademelerde görev yapan tüm kardeşlerimizi hayra hizmet eden seçkin insanlar olarak görüyoruz.

”İLİM VE HİKMET ERBABININ SORUMLULUĞU ARTMAKTADIR”

Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığı modern çağda hocalarımız başta olmak üzere tüm ilim ve hikmet erbabının sorumluluğu da artmaktadır. Kadına yönelik şiddet ile çocuklara karşı suçlar bu ülkelerin sicilinin belki de en kötü olduğu başlıklardır. Yine bu ülkelerde insanlığın taşıyıcı sütunu olan aile kurumu anlamını yitirmekte, toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Kadın erkek arasındaki meşruiyete dayalı birliktelik hor hakir görülürken sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların da desteğiyle yok edilmeye çalışılıyor.

”SAPKIN VE SAPIK YAPILAR”

Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun, bu örgütlerin tamamı, dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır.”