Erdoğan’dan bedelli askerlik müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı, yoklama ve bakaya gençlere bedelli askerlik imkanı getirileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.
Erdoğan, yoklama kaçağı olan gençlere bedelli askerlik yolunun açılacağı müjdesini vererek, “550 bini bulan yoklama kaçağı bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Bakaya askerlerimize yararlanma yolunu açıyoruz. Bakaya gençlerin sıkıntısına çözüm getiren uygulama hayırlı uğurlu olsun” dedi.