Erdoğan’dan Binali Yıldırım açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin İran yaptırımlarından yerel seçimlerde adaylığı konuşulan isimlere kadar bir çok soruya cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soru: İran yaptırımları konusunda ABD’den açıklama var, Türkiye muaf yorumunuzu alabilir miyiz?

– Herşey A’dan Z’ye net değil ama biz bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Bunlar uluslararası hukuka da uluslararası diplomasiye de…. Artık dünya barışla dayalı bir süreci yaşamak istiyor.

Emperyal dünyada yaşamak istemiyoruz. Emperyalist baskılarla bir dünyada yaşamak istemiyoruz. İnsanların huzurlu barış işçinde güven içinde yaşadıkları dünya istiyoruz. Benim imkanım gücüm var dolayısıyla ben her şeyi yaparım olmamalı. Şu anda atılan adımlarda AB ve AB ülkeleri bunların tamamına yakını bu işe olumlu bakmıyor. Hepsi farklı yerde. Paris’te yapılacak zirvede de bu konular masaya gelecek. Masaya yatırılacak. Görüşme imkanı orada olacak.

Soru: Türkiye’nin 6 aylık süre ardından bir yol haritası var mı? İran ile anlaşmaların kesilmesi söz konusu mu?

– Hayır, biz bir defa ta başından beri bugünlük bir olay değil. Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net oldu. Petrole yönelik konularda bunu hep söyledik. Alternatifsiz bir şeydir. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Biz buradan 10 milyar metreküp yılda doğalgaz alıyoruz. Almadığımız zaman vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Öyleyse böyle bir şeyi uyamayız, kabullenemeyiz.

Soru: Halkbank konusu Trump ile görüşmede Paris’te gündemde mi?

– Telefonda gündeme geldi zaten. Tabi ki hazine ve Maliye Bakanlarımız birbirleri ile görüşmelerini devam ettiriyor olumlu bir yolda o da devam ediyor.

Soru: ABD güçleri ile SDG’liler ile birlikte sınırda Kuzey Suriye’de devriye yaptıkları haberleri geldi?

– Maalesef…. Bunların hepsini Paris’te bunları görüşeceğiz. Belgeleri ile her şeyi ile. Kabul edilebilir bir şey değil. Kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Ben inanıyorum ki Sayın Trump ile konuştuğumuzda da herhalde bu konuyla ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum

Soru: İstanbul adayı konusunda Binali Yıldırım’ın ismi geçiyor. Sizin de gönlünüzdeki isim Yıldırım mı, bir isim belirlediniz mi?

– Gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var.

Soru: Bakanlardan belediye başkan adayı olacak mı?

– Darda zorda kaldık mı neden olmasın?

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“AK Parti iktidarının 3 Kasım itibariyle 16 yılını geride bırakıp, 17’nci yılına girdik. Ortaya çıkan manzara çok önemli bir tarihi değişime işaret ediyor. Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti’den yana koyarak Türkiye’yi büyütme ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimize destek vermiştir. 16 yılda 14 seçimde milletimizin karşısına çıktık ve her seçimde hamdolsun ‘Durmak yok yola devam’ mesajını aldık.

“EĞİTİME AYRILAN KAYNAK BÜTÇEDE İLK SIRAYA YÜKSELDİ”

Eğitim davası bu ülkenin ve milletin asırlardır üzerinde durduğu ve bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir meseledir. Eğitime ayrılan kamu kaynaklarını bu yıl itibari ile 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Çıkıyor atıyor, öğretmenler atanamıyor, sınıflar boş… Öyle palavra yok milletimiz tüm gerçekleri görüyor.

Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum sizlere havadan sudan konuşmuyorum. 70-75 kişilik sınıflarda biz okuduk. Bunlardan CHP ve diğerlerinden böyle bir mirası devraldık ama şimdi hamdolsun bu ortalamayı 30’a indirdik.

Iğdır’daki Kars’taki, öğrencilerimizin İstanbul’a Ankara’ya gelmesine gerek kalmadı üniversiteyi biz onların ayağına getirdik. 75 -76 üniversiteden 206’ya çıkardık. Bununla hem eğitim öğretimin maliyetini düşürdük hem de imkanlar artık sizin önünüzde dedik.

Üniversiteli öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 650 binden 7 milyon 600 bine ulaştırdık. Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti 1 Ocak’tan itibaren 500 lira olacak. Ya kredi ya burs başvuran her öğrenciye veriliyor. Bazı öğrencilerimiz “illa burs” diyor. Ya evladım illa da burs yok. Sen krediye de başvursan faiz uygulaması yok.

Meslek liseleri ve imam hatip liselerine yapılan haksızlıklara son verdik. Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükselmesi çabası içerisinde olacağız.

SAĞLIK YATIRIMLARI

Sağlık ülkemizde en büyük hizmetleri verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu Bay Kemal’in genel müdürlüğü döneminde bunlar ölülerimizi bile rehin aldılar. Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası’nın şemsiyesi dışında kalan kimse yoktur.

Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR’ına en modern cihazlarla donattık. Ambulans sayımızı 618’di sayı biz bunu 5 bine çıkarttık. Uçağından helikopterine ambulans olarak bunları ülkemize getirdik. Çürük ve içinde herhangi bir tedavi imkanı olmayan ambulanslara bu ülkeyi mecbur ettiler.

“ŞEHİR HASTANELERİYLE SAĞLIKTA YENİ BİR ÇIĞIR AÇIYORUZ”

Şu anda hamdolsun bütün sağlıkta kimseyi kapıdan çevirme hakkı yoktur. Artık vakıf ve özel hastanelerde anlaşmalıysa bu hizmeti verebiliyor. Şimdi şehir hastaneleriyle sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz. Şu ana kadar 6 tane şehir hastanesini hizmete aldık.

“ADALET PERSONELİNİN SAYISININ 61 BİNDEN 139 BİNE ÇIKARDIK”

Adalet hizmetlerinin kalitesi bir halkın devletine bağlığının temel kriterlerinden biridir. Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde baştan sona yeniledik. Adalet personelinin sayısının 61 binden 139 bine çıkardık. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.

“NE KADAR ÖRGÜT VARSA HEPSİNİ TEPELEDİK, TEPELİYORUZ, TEPELEYECEĞİZ”

PKK’dan DEAŞ’a FETÖ’den DHKP-C’te ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz.

Terör örgütlerinde sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler sayesin önemli sonuçlar aldık. FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bine yakını tutuklu 17 bine yakını tutuklu olarak şu anda cezalarını çekiyor.

Suriye’den ülkemize gelen 3,5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Ulaştırma AK Parti’nin en başarılı hizmet alanlarından biri.

“YÜZLERCE DEV ESERİ ÜLKEMİZE BİZ KAZANDIRDIK”

Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi yüzlerce dev eseri ülkemize biz kazandırdık. Havalimanlarımızın sayısının 30 ilave ile 56’ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saate bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Bu medeniyetin bir adımıdır. Yurt dışı destinasyonlarında Türkiye bir numara… Bay Kemal çalışıyoruz, çalışıyoruz. Kıskansan da patlasan da çalışıyoruz, çalışacağız.