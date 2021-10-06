Erdoğan’dan BM’ye tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in son dönem politikalarını eleştirdi.

Dünyanın dörtte üçünün BM’de adı yok…

“Dünya artık değişti, ne iki kutuplu bir dünyada ne de tek kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada çeşitli güç merkezleri var. BM Güvenlik Konseyi bu güç çeşitliğini yansıtmıyor” tespitini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “dünya beşten büyüktür” söyleminin altını doldurdu.

“Bütün bir dünya siyasetini İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarına göre kurulmuş bir sistemin beş temsilcisine emanet etmek ne kadar doğru? Güvenlik Konseyi’nde Avrupa tek başına iki ülkeyle temsil edilirken, Güney Amerika’dan ve Afrika’dan tek bir üye bile bulunmuyor. Halbuki tüm Avrupa nüfusu dünya nüfusunun ancak yüzde 5’ine karşılık geliyor. Beş daimi üye bugün dünya nüfusunun sadece dörtte birine karşılık geliyor. Diğer dörtte üçün adı yok, hiçbir şekilde temsil edilmiyorlar. Böyle bir sistemin temsil kabiliyeti olduğunu söylemek ne kadar mümkün?”

“Haklarımızı korumakta kararlıyız”

Erdoğan uluslararası hukuku bahane ederek Türkiye’ye dayatılmaya çalışılan çifte standartlara itiraz ettiklerini ve edeceklerine vurgu yaptı.

“Şimdi Doğu Akdeniz’de haklarımızı korumayacak mıyız? Masa başında üretilmiş haritaları kabul mu edeceğiz? Yanı başımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna karşılık vermeyecek ve seyirci mi kalacağız? Elbette seyirci kalmamız mümkün değil. Bu konuda uluslararası hukuk çerçevesinde gerekeni yaptık, yapmaktan da çekinmeyeceğiz.”