Erdoğan: Milli gelirimiz arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli gelirin Türk Lirası olarak 11 kat yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşçilerle Buluşma” programında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücret 16 kata yakın arttı. 27 kat artan emekli maaşları var. Hep çalışanlarımızın gelirlerini yükseltecek formüller üzerinde durduk.

Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta istihdamda, büyümede hızlı yükselişle salgın öncesinin üzerine çıktık. Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor.