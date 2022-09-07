Erdoğan’dan çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’dan Türkiye’ye yapılacak yardımlar konusunda açıklama yaptı.

Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sırbistan’dan ülkemizde yatırım yapacak müteşebbislere kapımız her zaman açıktır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” dedi.

Sırbistan’ı üç yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverliği için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e teşekkür etti.

“SIRBİSTAN İLE KÖKLÜ TARİHÎ VE KÜLTÜREL BAĞLARIMIZ VAR”

Geniş bir heyetle gerçekleştirdikleri ziyaretin, Sırbistan ile iş birliğine verdikleri önemin açık bir göstergesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nun ülkelerimiz ve siz iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sırbistan ile köklü tarihî ve kültürel bağlarımız var. Bu topraklarda asırlar boyunca bir arada yaşadık. İlişkilerimizin mükemmel seviyeye ulaşmasında aramızdaki kadim dostluk bağları önemli rol oynuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

İstikrar ve refahın yolunun güçlü ekonomiden geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sırbistan, salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdü. Cumhurbaşkanı Vucic’in vizyoner yaklaşımıyla, ülkeye çok sayıda yatırımcı geliyor. Biz de ekonomik ve ticari iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkiler, ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanında özellikle bu bölgede, istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor. Bu doğrultuda, ticari diplomasi faaliyetlerimizin bayraktarlığını yapan DEİK’i ve DEİK Sırbistan İş Konseyi’ni tebrik ediyorum.”

“ORTAK HEDEFİMİZ OLAN 5 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞIZ”

Sırbistan ile ikili ticaretin günden güne geliştiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022’nin ilk 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2,5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak, ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız.”