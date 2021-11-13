Erdoğan’dan Çanakkale Köprüsü açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart’ında, Çanakkale Deniz Zaferi’mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız. Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan Çanakkale Köprüsü ülkemize kazandırdığı teknik birikimiyle önemli bir eserdir. Şimdiden ülkemizin sembolleri haline dönüştürdü.