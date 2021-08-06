Erdoğan’dan çıkan yangınlar hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlar hakkında açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196’sı kontrol altına alınmış vaziyette.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Çilehane Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, “44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196’sı kontrol altına alınmış vaziyette.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.” diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda.

Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli.

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır.”

İlham Aliyev’le görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev’le görüşmesine ilişkin, “Şu an itibarıyla 600’ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu biraz daha da artırabiliriz diyorlar.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız.” dedi.