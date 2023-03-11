Erdoğan’dan Cumhur İttifakı açıklaması: Zafere ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Cumhurbaşkanlığı’nda hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Amacımız ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolunda elde ettiği kazanımları ile yeni bir dönemin kapılarını açmaktır. 14 Mayıs destanını bir süredir yol yürüdüğümüz ve aramıza yeni katılan dostlarımızla Cumhur İttifakı’yla beraberce yazacağız. Deprem yaralarını sararak yıkılan şehirleri yeniden inşa ve ihya ederek başlayacağız.

Yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı artırarak katlayacak, programımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Deprem felaketini, hedeflerimizi daha da güçlendiren vesileye dönüştürmek için daha çok çalışacağız.

Her seçim zordur, hayatidir, önemlidir. Ama ülkemizin içinden geçtiği süreç son deprem afetinin yol açtığı kayıplar, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımızştır.

Karşımızda kurulan derme çatma ittifakın yapısına ve motivasyonuna bakarak da anlayabiliriz. Karşımızda bir ittifak değil, eski Türkiye’de olduğu gibi kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu koalisyon yapısı vardır.

İşe 6’lı başlayan artık 8li mi 10’lu mu olduğu belli olmayan ittifakın yayınladığı bildiri bile ülkeyi nereye getirmek istediklerinin ispatıdır. Bu koasliyaonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Ne deprem, ne depremzedelerin sızıları ne de dperem yaralarının sarılması ihtiyacı bunların gündmeinde yer almıyor.