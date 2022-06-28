Erdoğan’dan Cüneyt Arkın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için Twitter’dan bir paylaşım yaptı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Arkın için bir taziye mesajı yayımladı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.”