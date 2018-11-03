Erdoğan’dan Danıştay kararına tepki

Danıştay’ın andımız kararına tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararın iyi niyetli olmadığını söyledi.

Danıştay’ın andımız kararı sonrasında şahit olduğumuz manzaralar kararlılığımızı daha da artırmıştır. Bu metin milletin kültür anlayışını ortaya koyan bir metin değildir. Bu metin ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin metnidir. Bizim andımız İstiklal Marşıdır. İstiklal Marşımız’dan daha güçlü bir ant olabilir mi? Danıştay’ın kararını iyi niyetli görmüyorum. Ana muhalefet lideri çıkmış bir TV kanalında o İstiklal Marşı’nı bile bilmez diyor. Çok zavallı bunlar. Kendisi bir keresinde öyle bir yanlışa düştü ki rezil etti.

Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar da bu çevrelerdir. Atatürk’ün resmini kaldıranlar, Atatürk’ün İş Bankası hisselerini gasp edenler de bunlardır. Posta pullarının üzerinden Atatürk’ün resmini, okullardan Atatürk’ün resmini kaldıranlar yine bunlar. Bay Kemal sen bunları bilmiyor musun? Bize unutmak istediklerimizi yeniden hatırlatmaya çalışma. Gençliğimiz bunları bilmiyor, bilmesi lazım. Hele hele Kemalistim diye geçinen gençler var ya onların bunu bilmesi lazım. Neden bu işe sahip çıkmıyorsun?

Biz ülkesinde ağaç kesenlerden değil ağaç dikenlerden olduk. Ümraniye’de çöplük CHP zihniyetinde patladı, 38 vatan evladı orada öldü. Gençlerin omuz vermediği, sahip çıkmadığı bir davanın başarı şansı yoktur.”

TRT