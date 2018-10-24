Erdoğan’dan Danıştay’a tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın ‘Andımız’ kararını değerlendirdi ve karara sert tepki gösterdi.

Danıştay Sempozyumu’nda önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Danıştay And ile karar veriyor. 2013’ten 2018’e kadar neredeydiniz? Şimdi mi aklınıza geldi?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Şura-yı Devlet’ten Danıştay’a Uluslararası Sempozyumu”nda önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yeni sistemin özelliği yürütmede çift başlılığı kaldırmıştır. Kuvvetler ayrılığını gerçek anlamda işletemeyen, millet iradesini antidemokratik kurum ve kuruluşlarla frenleyen çarpık anlayış düzeltilecek diyorum ama kendi kendime soruyorum; düzeltildi mi? Bazı uygulamalar görüyorum ki, çok başlılığa giden bir süreç var. Bazı kavramlarda da zorlanıyorum.

DANIŞTAY BUNU NASIL İZAH EDECEK

Bugünkü sempozyumun başlığı çok çok güzel. Şura-yı Devlet, devletin danışması, danıştığı organ. Karar, icra bu kimin; bu da yerindelik anlamıyla iradenindir. Burayı iyi anlayamazsak, olay İzmir Limanı’nın biz ihalesini yapıyoruz, Danıştay da İzmir Limanı ihalesi 2 yıl bekliyor, 2 yıl sonunda alacak kişi vazgeçiyor ve biz 1 milyar dolar kaybediyoruz. Bunu bana Danıştay nasıl izah edecek? Danıştay 1 milyar doların hesabını kim verecek? 1 milyar doları bu millete ödetmeye kimsenin hakkı yok. Danıştay böyle bir kararı geciktirmede, ağırdan aldığı zaman kim bunun hesabını soracak. Böyle bir merci yok.

16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde bunları çoğu zaman yaşadım. Son anayasa değişikliğinde danışır noktasında değişikliğe gittik ama bu hala Danıştay’a nüfuz etmemiş. Halbuki bu değişiklik yapıldı. 16 Nisan halkoylamasıyla yargının bağımsızlığı yanında tarafsızlığının da anayasa çerçevesi içine alınması tarihidir. Bağımsızlık yargıya dış etkiden korurken, tarafsızlık da politik tutumlardan arınmış bir muhakemeyi ifade eder. Yargının hakemlik vasfını yerine getirebilmesi yargının bu iki çerçeveye sadık kalmasıyla mümkündür.

17/25 Aralık ve 15 Temmuz’da yaşadığımız acı tecrübeler bunların ne kadar hayati öneme sahip olduğunu göstermiştir. Bağımsızlık ve tarafsızlık yerine FETÖ’den gelen emirleri yerine getirenler ülkemizi felakete sürüklemiştir. İstiklal Harbi’nde olduğu milletimiz ve devletimiz sırt sırta vererek işgal girişimini püskürtmüştür.

TRT