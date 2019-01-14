Erdoğan’dan Denktaş mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş’ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş’ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum.” ifadesini kullandı.
NTV