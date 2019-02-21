Erdoğan’dan deprem açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de düzenlediği mitingde Çanakkale’deki depremle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Denizli 24 Haziran’da yüzde 50 ile Cumhur İttifakı’na oyunu verdi ve bir numara yaptı. Biz Denizli’nin potansiyelinin daha çok olduğunu düşünüyoruz. Denizli’nin şimdi de 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na vereceği destekle tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz.

KİMİN ADAYI OLDUĞU BİLİNMESİN DİYE…

Şu anda Cumhur İttifakı’nın karşısında zillet ittifakı var. Peki bunun içinde kimler var? CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP, bunun yanında adı İYİ Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Ankara’da çok enteresandır zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP ve HDP’nin logosu yok. Niye biliyor musunuz? Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye bunu yapıyorlar. Benim milletim terör örgütü destekçilerine oy vermez. 31 Mart’ta bu ittifaka bir Osmanlı tokadı yakışır.

31 MART SADECE BİR BELEDİYE SEÇİMİ DEĞİL

Cumhur İttifakı’nın zaferi bir tarihtir. 31 Mart’ta Denizli kendinden bekleneni yapacaktır. Denizli’de inşallah bu sefer rekor kıracağız. Birlik beraberlik içinde olup çok çalışmamız gerekiyor. AK Parti ve MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime herkese diyorum ki; bir olun, beraber olun, diri olun, kardeşliğinize gölge düşürmeyin ve hep birlikte Türkiye olun. Çalmadık kapı, halini hatırını sormadığımız hiç kimse bırakmamalıyız. 31 Mart’ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu, 2023 hedeflerine ulaşmak için kritik olduğunu her bir vatandaşımıza izah etmeliyiz.

Sevgili Denizlililer siyaset gönülleri fethetme sanatıdır. Siyasetçi ülkeye kazandırdıkları ile konuşur. Seçimler, siyasetçinin millete hesap verdiği dönemdir. Biz şimdiye kadar 14 kez sizlerin karşısına çıktık. Milletimizin onay ve icazeti ile yolumuza devam ettik. AK Parti’nin rotasını şimdiye kadar sizler çizdiniz. 17 yılda Türkiye’nin kazanımlarında sizin de katkınız bulunuyor. İhracatımızı 170 milyar dolara beraber çıkardık.

‘TÜRKİYE’NİN BAŞBAKANI SİZ DEĞİLSİNİZ’ BENİM

Türkiye’de vesayet sistemini 2010 ve 2017’deki halkoylaması ile beraber kaldırdık. Medyanın Başbakan belirlediği o günleri hep beraber geride bıraktık. IMF kapılarında sürünmüyor muyduk?

Göreve geldiğimizde IMF’ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. IMF Başkanı ile Davos’ta konuşuyoruz. Kendisine ‘Türkiye’nin başbakanı siz değilsiniz’ benim dedim. Sen verdiğin parayı tahsille görevlisin dedim. Paranı alıyor musun, alıyorsun. Gerisine karışma, Türkiye’yi ben idare edeceğim dedim. O IMF’nin başından çekti gitti. Bay Kemal bunlar IMF kapısına gider diyor. O CHP’nin işi. Siz gittiniz IMF’nin kapısına. Sizin borçlandığınız borçları biz sildik.

Bir zamanlar ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan bir zat vardı. Şimdi nerede, kayıp yok. Onu gönderenlerin yanında, ABD’de.

VATANDAŞIMIN EMANETİNE HIYANET ETTİRMEYİZ

Tezgahlar kuruyorlar, biz de bozmaya devam ediyoruz. Tanzim satışlarını başlattık. Eğer bu iş 31 Mart’a kadar düzeldi düzeldi, 31 Mart’tan sonra kuruluşlarla masaya oturacağız en ücra köşelere varıncaya kadar onlarla satışları yapacağız. Çeşitleri de arttıracağız. Bizim derdimiz vatandaşımıza ürünleri en ucuz şekilde teslim etmek. Biz vatandaşı sömürenlerle beraber olamayız. Vatandaşımın emanetine hıyanet ettirmeyiz.

BUNLARIN İŞİ YOLSUZLUK, YASAK, YOKSULLUK…

Cumhuriyet mitingleri üzerinden darbe çığırtkanlığı yaptılar. Gezi olayları, çukur eylemleri, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimini beraber püskürttük. O gece hepiniz meydanlardaydınız ancak bir kişi meydanlarda değildi. Meğerse Bay Kemal FETÖ’cülerin nezaretinde tankların arasından Bakırköy Belediyesi’ne gitmiş. Utanmadan “benim de haberim olsaydı gelirdim” diyor. Milyonlar meydanlara dökülmüş, “haberim olsaydı gelirdim” diyor. Akşam yalan sabah iftira, Bay Kemal deyince tanımı bu. Buna artık gereken dersi vermeniz lazım. Teröristlerle, HDP ile beraber yürüyorlar. Bunlar belediye işinden anlamaz. Bunların işi yolsuzluk, yasak, yoksulluk…