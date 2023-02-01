Erdoğan’dan Destici için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici'nin vefat eden babası için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden babası için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki evinde fenalaşan 89 yaşındaki Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.