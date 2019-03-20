Erdoğan’dan dev açılış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun katılımın gerçekleştiği bir törenle Ankapark'ın açılışını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da dev bir açılış gerçekleştirdi.

1217 oyuncağın bulunduğu Ankapark’ın açılışını yapan Erdoğan, projenin tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı, “Biz gönül yapmanın kazanmanın derdindeyiz, ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturup en güçlü 10 devletten biri olma gayretindeyiz.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark “Wonderland Euroasia” Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Hiçbir kula kul olmadık, olmayacağız. Her biri ayrı tasarlanmış 1217 oyuncağın bulunduğu Ankapark bugün açıyoruz.

Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekare olan Ankapark, Türkiye için bir gurur kaynağıdır. Havaların ısınmasıyla birlikte Ankapark’ta dolup taşacağına inanıyorum.

İstanbul’u fethederek çağ açıp çağ kapatan büyük Sultan Fatih halkın gönlünü kazanmaktan daha büyük bir mutluluk yoktur demiştir.

Vatandaş Allah razı olsun derse akan sular durur

CHP’nin Hatay Belediye Başkanı oy yoksa yol da yok diyor, böyle kibir kuleleri var, benim bir belediye başkanım böyle dese kapıya koyarım.

Bizim siyasetimiz kavga değil kardeşlik, aşk siyasetidir. Seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır. Biz gönül yapmanın kazanmanın derdindeyiz, ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturup en güçlü 10 devletten biri olma gayretindeyiz.

Cumhurbaşkanı’ndan sandık çağrısı

Ülkemizin geleceği evlatlarımızın huzuru için sandıklara sahip çıkmalıyız. Milletimizden gizli saklı hiçbir işimiz yok. Ankara’yı rastgele adaya teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlarla teslim edemeyiz. Milletimizden gizli saklı hiçbir işimiz yok. Ankapark çevre dostu bir projedir. Ankapark’ın dolup taşacağına inanıyorum.”

Açık ve kapalı alanlarıyla toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu olan Wonderland Eurasia, 12 tematik bölümden oluşuyor.

Ankara’nın birçok noktasından ücretsiz servislerle ulaşım imkanı sağlanacak Tema Park’ta, ziyaretçiler Uçan Tiyatro ve Uçan Ada sayesinde hayal dünyasına da yolculuk yapabilecek.

Adı Wonderland Euraisa olarak değişen Ankapark’ın giriş fiyatları açıklandıAdı Wonderland Euraisa olarak değişen Ankapark’ın giriş fiyatları açıklandı

Wonderland Eurasia

Taş Devri’nden günümüze pek çok farklı konsepti bünyesinde barındıran Tema Park, nostalji yolculuğuna çıkaracağı ziyaretçilerine 2 milyondan fazla bitki ve araç türünden oluşan botanik çeşitliliği ile en çevreci park olarak ev sahipliği yapacak.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenebilmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü Wonderland Eurasia’da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bulunuyor.