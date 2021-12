Erdoğan’dan Diyanet’e yönelik eleştirilere yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri’ne yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Zor ama o kadar şerefli bir göreviniz var. Milletimizi hep İslam’a olan bağlılığını ayakta tutmuştur. FETÖ ile mücadelemizde Diyanet İşleri Başkanlığımız çok önemli bir yere sahip. Sosyal medyada din görevlilerimize yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar asla moralleri bozmamalı. Vazifenizi aşkla, heyecanla, samimiyetle yürüttüğünüz sürece üstesinden geleceğinize inanıyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun her Müslümanın derdiyle dertlenmiş İslam’a yönelik her saldırıyla karşı olduk. Son dönemde bilhassa yapılan saygısızlıklara karşı en güçlü kalbi tepkileri dile getirdik. Benzer bir hadise bizim de başımıza geldi. Suriye’de okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan kitaplarda Peygamber Efendimiz’e ait tasvirlerin yer aldığı kitaplar dağıtıldı. Rabbim bizi her türlü saygısızlıktan korusun.

Bilhassa Avrupa’da ortaya çıkan Peygamber Efendimize yönelik düşmanlığa en güçlü kalbi tepki bizim milletimizden yükselmiştir.

Her ne kadar birileri milletimizi dininden ve diyanetinden uzak tutmak için uğraşsa da başarılı olamadı.