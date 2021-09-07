Erdoğan’dan döviz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz rezervinin 118 milyar doları aştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesini hedefliyoruz. Büyüme Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasının temel şartıdır. Bu yılı %9 civarında büyümeyle kapatmayı ümit ediyoruz. Ekonominin yıllık %5,3 oranında büyümesini öngörüyoruz.” dedi. Erdoğan, kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sisteminin kurulacağını bildirdi. Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozun aşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Vatandaşlarımızı bir kez daha aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum.” diyerek aşı çağrısında bulundu. Çeltik fiyatlarına ilişkin de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır.” ifadelerini kullandı.